Vrah běhá mezi námi. Smutný otazník za zmizením majitele drogerie ze Žižkova

Když bylo v roce 2014 objeveno v řece Otavě Novákovo tělo, zdálo se, že případ by se mohl po dlouhých letech konečně pohnout. Začal však kolotoč nejrůznějších událostí. „Po nálezu těla jsme si to představovali úplně jinak,“ přiznává Zuzana Kosová, dcera Luboše Nováka.

Tomu, že byl Novák chladnokrevně zavražděn, odpovídá vstřel v zadní části lebky. Času do uplynutí promlčecí doby vraždy je pořád dost, přibližně pět let.

Jinými slovy, pokud v tomto případě už podezřelí z vraždy (s promlčecí dobou 20 let) stáli před soudem a byli zproštěni viny, lhůta pro obnovu trestního řízení v jejich neprospěch je 10 let. „Když jsem to zjistila, tak jsem se vyděsila. Z pěti let najednou bylo jen několik měsíců, kdy se musí obnova povolit,“ vypráví Kosová.