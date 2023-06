Prigožin hraje o život, do této situace se dotlačil sám

„Prigožin hraje o život, nejen o svůj život, ale o všechno. Většinou když někdo v Rusku vyskočí z okna, tak předtím ještě zabije celou rodinu,“ uvedl Mikulecký a zmínil, že jeho matka byla viděna ještě tento týden v Petrohradu, takže „nic nenapovídá, že by dokázal uklidit svoji rodinu do bezpečí“.

Mikulecký zpochybnil Prigožinovo tvrzení, že se jeho jednotky daly do pohybu v reakci na útok na tábor wagnerovců: „Nejsem si úplně jistý, že došlo k útoku ze strany ruské armády na základnu wagnerovců. Video vykazuje celou řadu nedostatků, jaké má ruská propaganda. Pokud by někdo chtěl zlikvidovat wagnerovce, tak stačí zlikvidovat Prigožina, není nutné zabíjet řadové vojáky. To nedává smysl. Dává to smysl jen jako záminka pro Prigožina, aby mohl nastartovat.“