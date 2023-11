V zajetí Hizballáhu: Ze dvou metrů se díváte do hlavně, popsal své zadržení český vyšetřovatel

„Takže jsme museli mít pozorovací tým v horách, který měl na dohled kemp, a očekávali jsme příjezd cisterny,“ řekl Dzuro. Dodal, jak se dostal do problémů: „Oni naši přítomnost zjistili, protože se v horách normálně nic neděje, v noci je tam tma a najednou tam začalo jezdit auto. Vyčíhali si mě v době, kdy jsem byl u auta OSN sám, protože kolega z vojenské policie šel do kopců pro své muže. Dva příslušníci Hizballáhu mě postavili ke zdi a poměrně dlouhou dobu mi mířili do obličeje kalašnikovem.“

Nepříjemné hlavně bylo, když natáhli závěr automatu: „Natáhnout závěr pušky namířené do vašeho obličeje je úplně zbytečné, protože pouze idiot by se pokusil utéci. Možná ve filmu, ale ve skutečnosti, když dva metry proti vám stojí dva ozbrojení muži s automatickými puškami, to nemáte šanci. Nemáte šanci, ale on ten závěr přesto natáhne. Ze dvou metrů se díváte do hlavně. Tak si říkáte - on mě zastřelí. To se vám potom proženou hlavou různé věci.“