Váhání Hradu rozumím, říká k důchodové novele expert ministerstva práce

Prezident Petr Pavel po dramatickém čekání nakonec v pátek po poledni podepsal penzijní novelu. Přísnější odchod do důchodu a změny ve valorizaci důchodů začnou tedy platit až od 1. října, nikoliv od září, jak vláda avizovala. „Vláda asi nepočítala s tímto odporem, který prezident ukázal,“ poznamenává Pertold.

Filip Pertold s tím souhlasí: „Tento fakt vyšel najevo až poměrně pozdě, až s důvodovou zprávou, předtím to nebylo vůbec kvantifikované.“ A jak se může taková chyba podle Filipa Pertolda stát? „Politické rozhodnutí bylo, že nový systém mimořádných valorizací bude kompenzovat plně inflaci, a starý systém kompenzoval jen velkou část inflace. A ten nový systém se vytvořil i po dohodě na tripartitě.“

Nad faktem, že to je celé v rozporu se záměrem vlády konsolidovat veřejné finance, kroutí hlavou i další ekonomové. Filip Pertold k tomu podotkl: „Asi to vládě nevadí, protože teď mimořádná valorizace zřejmě nebude sepnutá značnou dobu.“

Hrad ale novelu zkritizoval i za to, že systém není spravedlivý pro lidi nad 60 let, protože jim nástup do předčasného důchodu ze dne na den oddaluje o 2 roky.