Kvůli Palachovi jsme museli cenzurovat oheň i sirky, vzpomíná režisérka

Olga Walló se řadí k nejvýznamnějším režisérům české dabingové scény. Má za sebou dlouhou kariéru plnou pozitivních i negativních zkušeností. Na vlastní kůži poznala například cenzuru v 70. letech. I přes to, že je dnešní doba velmi ovlivněna angličtinou, nemyslí si, že by to mělo zahubit český dabing. Walló byla hostkou dabéra Richarda Wágnera v podcastu V českém znění.

V českém znění: Olga WallóVideo: Novinky