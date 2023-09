Zrušili mu let, tak se napříč Evropou vracel vlaky a autobusem. Stálo ho to jako další dovolená

Celá cesta zabrala páru 63 hodin, zavedla je ze Splitu do Záhřebu, dále přes rakouský Villach až do Stuttgartu v Německu a do Paříže. Z francouzského hlavního města pak Britové vyrazili vlakem do Londýna a na letiště Luton. Tam si Reeve vyzvedl auto, v němž partneři cestu do Norwiche završili.