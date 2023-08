Šťastný konec u domácího násilí může vypadat různě, někdy si jen stačí přijít pro pomoc

„Specifikem naší organizace je, že pracujeme i s celými rodinami. Samozřejmě jen v případech, kdy je to vhodné a pro všechny zúčastněné to bylo bezpečné a aby s tím souhlasili. Spondea vlastně vznikla kvůli ohroženým dětem,“ vysvětluje Pešáková.

A jak v praxi vypadá v této problematice šťastný konec? „To je poměrně složité. Někdy to může být jen to, že se dotyčný člověk rozhodne využít poradenskou pomoc, že se jde podívat na to, jaké má možnosti, a některé věci si přenese do svého života. Samozřejmě happy end může být to, že se člověku podaří vymanit ze vztahu, kde zažívá násilí. U dětí zase třeba to, že se jim začne dařit ve škole a nemusejí se bát přijít domů,“ vyjmenovává scénáře dobrých konců Kršíková.