Zpověď mladé studující maminky. Zvládá dceru i dvě vysoké školy

Bára tvrdí, že ji mateřství moc baví. Stejně tak si ale užívá studium, které podle ní mozek vyčerpává zcela jiným způsobem než starost o dítě, a tak vnímá vždy jedno k druhému jako příjemnou změnu. Když je ve škole, dceru hlídá někdo z rodiny. Za nutnost však považuje především správně si rozvrhnout čas a nezmatkovat. Sama používá pro sledování režimu dítěte aplikaci, aby věděla například to, kdy a kolik mléka dcera vypila.

Bára studuje správu v podnikání a také finance a alternativní způsoby financování. Na konci těhotenství úspěšně zvládla zkoušky z pracovního práva a šla si balit do porodnice, kde se ocitla už tři dny poté. Po několika dnech neúspěšných pokusů o vyvolávání porodu kvůli vysokému tlaku a preeklampsii nakonec musela podstoupit císařský řez. Ze zákroku si vybavuje kromě krátkého bondingu s dcerou i svoje mluvení z cesty, kterému se zpětně musí smát.

Během těhotenství si v jídle hodně dopřávala. Když ji pak vážili na sále před porodem, číslo na váze ji trochu zděsilo. Po sekci zjistila, že má křivě sešité břicho, na což přišla díky tetování umístěnému v místě řezu. Říká ale, že jí to vůbec nevadí. Křivý obrázek si nechá jako vzpomínku. Přestože má tetování ráda, jméno dítěte si prý na těle zvěčnit nenechá, plánuje něco trochu originálnějšího.

Bára o sobě říká, že trpí zvláštní formou sociálního masochismu, který se projevuje tak, že je členkou mnoha mateřských skupin na Facebooku, kam chodí většinou sarkasticky komentovat podivné dotazy jiných matek. Z několika skupin už proto byla vyhozena, ani to ji však v počínání nezastavilo. Jejím snem je jednou učit ekonomii na vysoké škole. Má i jeden krátkodobý cíl, a tím je napsat diplomovou práci do letošních Vánoc. Jestli jí to dcera dovolí, je zatím ve hvězdách.