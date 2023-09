Za správné návyky čištění zubů vám děti v dospělosti poděkují. Víte, jak na to?

„Určitou dobu jsem měla spoustu dospělých pacientů, kteří si přinesli hrozný strach ze zubařů z dětství. Snažím se taková traumata dětem nevytvářet, pokud je to možné. Někteří malí pacienti se dokonce do zubařského křesla těší. Nicméně občas je třeba dítě ošetřit za každou cenu,“ popisuje Laura v rozhovoru.

„Rodič by měl najít způsob, jak svým nejmenším vyčistit zuby co nejlépe. Ne nutně na sílu, ale najít postupy, jak to dětem zpříjemnit. Ustupovat by se od čištění nemělo ani jeden večer. Když se nepovede perfektně vyčistit povlak ze zubů, tak je důležité to pak nepodporovat dalšími faktory, které mají dopad na vznik kazu.“