Výchova dítěte v česko-čínské rodině, Pak Choi, M65 a další tajemství asijské kuchyně

Jana si za partnera vybrala čínského migranta, který žije v České republice od svých osmi let. Jeho rodina sem přicestovala po revoluci za prací a většina zde zůstala už nastálo. Dohromady se s mužem dali na začátku ledna, kdy ji originálně vzal na ryby, a na konci února už spolu bydleli. Sedli si totiž ve všem podstatném.

„My milujeme Vánoce, v tom jsme naprosto stejní. Manžel je cizinec, chodil na americkou základní a střední školu, takže holduje americkému duchu Vánoc a já tomu českému. Libujeme si v tom a dodržujeme spoustu tradic z celého světa. Třeba schováváme ozdobu okurky nakládačky do stromečku, a kdo ji najde, ten rozbaluje první dárek,“ popisuje Jana v rozhovoru.

Velká část rodiny z manželovy strany stále bydlí v Číně, Jana se proto už několikrát do země podívala. Kromě žádosti o ruku u Velké čínské zdi zažila třeba také svatební cestu po Chaj-nanu a po rodinných návštěvách v různých částech Číny. Nejbližší příbuzné mají ale naštěstí blízko.

„Moje tchyně bydlí od nás přes ulici a já jí říkám maminko. Je skvělá. Jsem asi z toho mála lidí, co tvrdí, že miluje svoji tchyni. Možná je to i tím, že máme jazykovou bariéru,“ vypráví s pobavením Jana a dodává, že si s ní chce rozumět ještě víc, a tak se kvůli ní i svému synovi učí čínsky.

Kromě zážitků z cestování po Číně se Jana dostane i k tipům na nejlepší čínskou restauraci v Praze nebo vychytávku pro rychlejší tvarování vosích hnízd. Vypráví také svoje zkušenosti z prvních měsíců života dítěte. Svěřuje se s tím, co ji na mateřství překvapilo a kdy pocítila poprvé strach a nutkání ochraňovat dítě za každou cenu.

„Na syna mluvíme od narození anglicky, čínsky a česky. Ráda bych s malým začala i znakovat, oslovilo mě to, že je to takové univerzální a použitelné úplně odmalička. Ale zatím si s tím jen pohrávám, ještě to nepraktikuji,“ říká Jana v rozhovoru.