Předvánoční shon v domácnostech. Je to jen na matkách?

Adventní doba bohužel není jen o klidu, míru a slibech, co by se měly plnit o Vánocích. Předsváteční přípravy, které leckde začínají už v září nebo říjnu, mohou některým maminkám působit hodně stresu. A není se čemu divit, mnohé totiž leží právě na jejich bedrech. Nicméně i o Vánocích platí, že jaké si to uděláš, takové to máš. Rodinné situace, které se vážou k předsvátečnímu období, probírají v mateřském podcastu Tereza se Žanetou.

„Vánoce jsou kýč jak bič, ale patří to k tomu a děti to milují. Světla, vůně stromečku, svíčky, domácí cukroví, to všechno musí být! A dárky, co udělají opravdu radost, ne zbytečnosti, jen aby se neřeklo, to snad raději nic,“ popisují matky v rozhovoru.

Dopis Ježíškovi, adventní kalendář, věnec, výzdoba, strom, dárky, cukroví, jídlo, plány rodinných návštěv. To jsou jen základní položky, které maminkám před svátky kolují hlavou. Jak dobře je možné si udělat svátky poklidné a zachovat zároveň jejich kouzlo? Co všechno je nutné a co naopak vůbec podstatné není?

Nešťastná matka, nešťastné dítě. Co se nevyplatí podceňovat?

„Když jsme u toho shonu, tak já si z dětství vybavuju, že u nás byla ve stresu hlavně máma. Většinou to bylo v situaci, kdy třeba 24. ráno zjistila, že ze sklepa zmizel stojan na stromeček a nemáme ho teda do čeho postavit nebo že všechny světýlka najednou nefungují apod.,“ vypráví Žanda.

S příchodem chladného a sychravého počasí maminky neřeší jen přípravy na Vánoce, ale také častější nemoci svých dětí. Už po příchodu do šatny ve školce lze zahlédnout nudle u nosů a slyšet pokašlávání. Jak rodiče postupují, když jejich potomek onemocní? Kolik stresu zažívá pracující matka, když musí potřetí během dvou měsíců jít na OČR? A jak se na to dívají zaměstnavatelé?

„Chápu, že pro hodně matek je ta situace kolem věčně nemocných dětí zoufalá, že zkrátka musí už do práce, zvlášť když jsou už tři týdny doma a dítě je evidentně zdravé a v pohodě, jen třeba po příchodu do tepla jednou zakašle, ale taky chápu tu druhou stranu, kdy mámy zdravých dětí děsí, když vidí jiné dítě v šatně si utírat nos a už předpokládají, že to chytne i jejich potomek,“ říká Tereza v podcastu.