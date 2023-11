Nahromaděný vztek, ponorka a přešlapy v partnerském vztahu po narození potomka

„Mně je úplně jedno, jak muž po příchodu z práce svůj čas se synem stráví. Můj mozek občas potřebuje být sám se sebou, to je priorita. Ráda trávím čas venku. I kdybych seděla pod pergolou v závějích sněhu a jen koukala do blba, tak mi to stačí,“ přiznává Žanda.

„Jakmile se dítě dlouho vzteká, cítím i u sebe narůstající vztek. Snažím se uklidnit, říkám si, že jsem přece dospělá a musím se dokázat ovládnout. Ale to, že si to říkám, neznamená, že občas nevybouchnu. Ještě je tam velký prostor pro zlepšení,“ vypráví Tereza.

Dotazy posluchaček se dotýkají také partnerského vztahu po dětech. Chtějí znát odpovědi na to, jak bojovat proti ponorce, jak s partnerem fungovat dál nejen jako spolubydlící, a to třeba i v případě, že nemají možnost žádného hlídání.

„O víkendu se snažíme o hezký rodinný program, abychom si s mužem vykompenzovali pracovní týden, kdy na sebe nemáme skoro žádný čas. Rande jen ve dvou jsme neměli ani nepamatuju, ale chceme se těšit z toho, co máme k dispozici – a to jsou právě ty hezké víkendy,“ odpovídá Žanda na otázku, jak udržuje vztah s partnerem po příchodu potomka.

„Co rozhodně nechci a doufám, že to nikdy nebudu dělat, tak to je nucení do jídla. Protože to dělali v dětství mně. Babičky byly v nervu, že jsem hrozně rachitická, že nevyrostu, že to není zdravé. Vyrostla jsem úplně v pořádku,“ popisuje dále v rozhovoru Žanda.