Příběhy protivných sprostých matek, se kterými se ztotožní nejedna maminka

Co se nevešlo do pořadu, sepsaly do knihy. Ta je plná inspirativních a autentických příběhů rodičů. Hosty nové epizody podcastu jsou autorky pořadu ČT a knihy Protivný sprostý matky - producentka a režisérka Lucie Macháčková a scenáristka a dramaturgyně Kateřina Krobová.