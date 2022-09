Mějte informace a věřte intuici, jedno bez druhého nefunguje

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak vznikla Petřina Mimiporadna (9:20)

Jak moc věřit vlastní intuici a jak moc získaným informacím (16:55)

Co když rodič dostane dva protichůdné názory (28:14)

Základní rada pro čerstvé či budoucí maminky (44:17)

Petra přiznává, že její vstup do mateřství nebyl úplně jednoduchý. Hodně ji zaskočilo, jak intenzivní bylo šestinedělí a kolik únavy pociťovala. Přesto ji v tomto období fascinovalo, jakými rychlými změnami tělo miminka prochází a jak postupuje na žebříčku vývojových milníků. Brzo pak otěhotněla znovu, a mohla tak velice rychle za sebou vidět, jak různě se které z dětí vyvíjelo.

Po druhém dítěti pak hledala nový koníček, něco co by ji naplňovalo a dávalo smysl. Udělala si tedy kurz psychomotorického vývoje i masáží dětí a kojenců a začala jezdit po maminkách s individuálními konzultacemi. Postupně se dopracovala až k vlastní poradně plné různorodých kurzů, vyškoleného personálu a spokojených návštěvníků z řad maminek, tatínků a jejich ratolestí. V kurzech se vždy snaží o to, aby jejich náplň bavila všechny účastníky.

Během období covidu Petra začala nabízet kurzy i on-line. Do té doby po ničem takovém netoužila, a dokonce si ani neuměla představit, že by to mohlo fungovat. Ukázalo se však, že to jde. Momentálně stále hledá ideální rovnováhu mezi kurzy naživo a na sítích, a k tomu dokončuje práce na chystané knize.

Rodičům radí, ať miminkům nabízí pohybové hry často, nejlépe v průběhu celého dne, klidně po velmi krátkých úsecích. Jen tak nejsnadněji docílí požadovaného času, který by měli podpoře vývoje miminka věnovat a nic důležitého tak nezanedbají. Rodiče už starších dětí Petra však uklidňuje, že lidské tělo se vyvíjí do smrti, škody napáchané v dětství se tedy dají napravit i později, je to ale mnohem náročnější.

Dle Petry je ke správnému pozorování a hlídání psychomotorického vývoje potřeba dát prostor intuici i správně získaným informacím. Jen jejich vyrovnaná kombinace zajistí to, aby si byla jistá v kramflecích, a tím pádem v klidu maminka, ze které to následně vycítí dítě.