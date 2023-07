Unikátní potenciál dětí je vhodné rozvíjet, nikoliv ho potlačovat

Témata dnešního dílu: Jak malé projekty mohou dělat změny

Čím pomáhat dětem rozvíjet potenciál?

Klima ve třídách a vyhořelí pedagogové

Plány projektu a vize budoucího školství Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Každý má své přirozené schopnosti, talent a silné stránky, které se však ne vždy podaří plně rozvinout. Učitelé by měli být schopni svým žákům pomáhat jejich potenciál hledat a rozvíjet, ne vždy to tak však funguje v praxi.

Projekt Budoucnost se zabývá identifikováním a zlepšováním vrozeného potenciálů u dětí. Pomocí ověřených metod se dětem snaží dodávat potřebnou motivaci a sebeuvědomění o důležitosti vzdělání.

„Malé děti mají silnou vnitřní motivaci, jsou obrovsky zvídavé. A co dospěláci dělají, je to, že tu motivaci utlumují. A my se snažíme hledat cesty, aby my dospěláci jsme si uvědomovali, že to utlumovat nemusíme a i tak můžeme žít pospolu ve spokojenosti a vzájemném respektu,“ popisuje v podcastu Václav Flíček.

Zakladatelé organizace spolupracují v rámci podprojektů se školami, kde pedagogové procházejí školením a následně používají naučené postupy. Hlavní metody, které v organizaci používají pro identifikaci a zlepšení vrozeného potenciálu, se jmenují Tygří svět, MBTI a VIA.

„Začalo to naštváním kvůli tématu kritického myšlení a jeho výuky. Některé školy to téma dokážou uchopit dobře, například některé alternativní školy. A my si řekli, proč to nedostat i na všechny ostatní školy,“ doplňuje Zdeněk Sklenář v rozhovoru.

Pro změny ve školství není podle nich nutné ohýbat celý systém školství, ale aplikovat metody pro rozvoj potenciálu a podporující komunikaci mezi pedagogy (ale třeba i rodiči) a dětmi. Ty přináší pozitiva nejen pro děti, ale právě třeba i pro učitele, kteří často procházejí vyhořením.

To, co se člověk nenaučí ve školce, zbytek života dohání na terapii

„Za klima ve škole může z velké části učitel. Rozhodně neplatí to, co se říká, že jestli chceme měnit školství, tak musíme počkat, než vymřou staří pedagogové, protože mnozí jsou skvělí a otevření změnám. A naopak – pokud přijdete jako mladý pedagog do týmu, který je takzvaně shnilý, tak vás to hrozně rychle semele,“ shodují se hosté.

Rozvoj potenciálu je podle jejich slov zásadní pro celkovou životní spokojenost a pomáhá s problémy jednotlivců, problémy v rodinách a v konečném důsledku má dopad napříč celou společností.

„V rámci jednoho podprojektu jsme dokonce natočili s mladými nadějnými zpěváky písničku Vítáme naději, která provází fundraisingovou kampaň. Ta má za úkol podpořit sociokulturně znevýhodněné děti a vybrat peníze pro podprahová centra, která by uvítala školení našich oveřených metod,“ přibližují zakladatelé v rozhovoru.