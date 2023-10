Co je to včasná péče a proč je natolik důležité se jí věnovat?

Kateřina stála u vzniku Platformy pro včasnou péči. Ta zajišťuje, aby i ty nejmenší děti do šesti let věku ze znevýhodněného prostředí byly připraveny na nástup do školy a měly potřebné znalosti a dovednosti, které k jejich věku patří. Komplexně tedy podporuje děti a rodiny, které mají předpoklad ve školském systému zaostávat.

„Právě Nadace OSF přinesla programu napojení na zahraniční praxi a to, co se děje venku. V mnohém se inspirujeme. Těch funkčních přístupů a modelů je velké množství. Nemusíme tedy znovu objevovat kolo, ale snažíme se navazovat na to, co již funguje jinde,“ popisuje Kateřina.