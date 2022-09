Očima Saši Mitrofanova: Ruští žáčci uslyší, že štěstí vlasti je víc než jejich životy

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Každé pondělí musí mít všichni žákyně a žáci slavnostní nástup. Je předepsáno, že za hezkého počasí proběhne venku, a bude-li počasí nevyhovující, přestěhují se všichni do příslušných prostor ve školní budově. Speciálně vybraná skupina praporečníků, kterou určí vedení školy jako premianty, slavnostně vztyčí ruskou státní vlajku. Na konci týdne provede stejná skupina za nástupu žactva opačnou operaci.

Hlavní změnou programu budou ale v ruských školách shora nařízené hodiny vlastenectví, které se musí odehrát každé pondělí a formálně nespadají do učebního procesu. Přesto dokonce současná ruská média píší o tom, že si rodiče stěžují na školy, které je nutí posílat děti na tyto hodiny povinně.

Ministerstvo školství vydalo programy, metodické pokyny a instrukce pro učitele, které budou muset tyto hodiny vést. Žáky třetí až čtvrté třídy musí například učitelé 12. září dovést k myšlence, že štěstí vlasti je víc než jejich životy a že to není nic hrozného, když odevzdají své životy vlasti, bude-li ta je chtít. Počínaje pátou třídou budou muset žáci vyslechnout a později odříkat, že Západ zmnožuje počet obětí na Ukrajině, kde Rusko provádí svou speciální vojenskou operaci.

Děti se budou muset držet „přibližných odpovědí“ na otázky, které jim musí položit učitelé. Příklad: „Učitel: Vlast je pro nás samozřejmě naše země, Rusko. Co ale ještě je vlast? Chtěl bych uslyšet vaše odpovědi. Přibližné odpovědi dětí: Vlast, to jsou lidé, kteří žijí v naší zemi, zároveň je to naše rodina, ale také místo, kde jsme se narodili, stejně jako kultura země.“