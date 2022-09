Očima Saši Mitrofanova: Rusové klečí, ví, že buntují, ale neklečet nedokážou

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Kdo sleduje zprávy, ví, že nic takového se neodehrálo. Jako už mnohokrát předtím, vyšlo ve větších městech do ulic dohromady několik tisíc lidí a více než tisíc pak policie zatkla. Když tyto lidi ozbrojenci brutálně mlátili, stála kolem spousta přihlížejících a v lepším případě tu hrůzu natáčel někdo na mobil. Žádná vzpoura.

To je ovšem zpráva o duševním stavu těch, kteří přece jen protestovat šli. To je nepatrná menšina. V dostupných anketách se nálada Rusů dělí přibližně napůl. Jedni mobilizaci odmítají, druzí ji vítají a jsou připraveni položit život za císaře pána… pardon, za Vladimira Vladimiroviče. Ti druzí jsou zachyceni na stále přibývajících videích z míst, kde nastupují do vojenských autobusů a říkají, že si holt jedou zastřílet.