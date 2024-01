Očima Saši Mitrofanova: Zdalipak chtějí Rusové válku? Odpověď po 60 letech

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

To byl také jeden z motivů, které Nikitu Chruščova v době karibské krize v roce 1962, přes veškerou tvrdohlavost a zbrklost, kterou se vyznačoval, udržely před krokem, po němž by lidstvo v jeho současné podobě pravděpodobně přestalo v důsledku třetí světové války existovat.

Uplynulo šedesát let. Putinovo Rusko bezskrupulózně rozpoutalo válku proti Ukrajině. Že by se tento čin setkal s reakcí společnosti v duchu Volodinovy hry a Jevtušenkovy básně, se říci v žádném případě nedalo. Není divu.

Nebylo výjimkou, že Putinovy úřady zadržovaly lidi na ulici jen za to, že měli Picassovu mírovou holubici. Silovici jim sdělovali, že tento symbol je v zemi zakázán. Skuteční pamětníci hrůz druhé světové války většinou vymřeli, jejich místo s požehnáním úřadů obsadili falešní veteráni, válka začala být opěvována a společnost militarizována. Vše v souladu s viděním světa současné kremelské věrchušky, která touží po obnovení impéria pod svou kuratelou.

Je to tedy světlo na konci tunelu? Jak se to vezme. Socioložka Margarita Zavadská poznamenala, že mír chtějí Rusové zpravidla takový, který nadiktuje Kreml, tedy se zachováním okupovaných území Ukrajiny. Sociolog Oleg Žuravljov vyprávěl o zkušenostech s respondenty, kteří chtějí mír: „Mluvíš s člověkem, ten kritizuje speciální vojenskou operaci, ptá se, proč umírají lidé a jeho příbuzní. Tak se ho zeptám, jestli to bylo nutné vůbec začínat, a slyším: ,Ale kdepak. Vždyť tam je NATO! Musíme se bránit.‘“