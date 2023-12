Očima Saši Mitrofanova: Rusko má svobodu typu koncentrák

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Ježíš nebyl tak překvapivý, vždyť se jednalo o shromáždění pravoslavných v čele s patriarchou Kirillem. Ale Putin coby symbol pozemského Boha, to bylo originální. Navíc bylo jeho zjevení doprovázeno církevním zpěvem.

Co tedy mimo jiné sdělil muž vítaný jako božstvo? Cituji: „Naše bitva za suverenitu, za spravedlnost má bez jakékoli nadsázky národněosvobozeneckou povahu, protože bráníme bezpečnost a blahobyt našeho lidu, naše nejvyšší, historické právo být Ruskem, silnou, nezávislou velmocí, zemí, která je zároveň celou civilizací. Je to právě naše země, russkij mir, jak už to v dějinách bylo nejednou, kdo přehradil cestu těm, kteří aspirují na světovládu, na svou výjimečnost. Nyní vedeme boj nejen za svobodu Ruska, ale za svobodu celého světa.