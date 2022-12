Očima Saši Mitrofanova: V Rusku končí rok civilizačního striptýzu

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Červená kontrolka by mohla začít blikat i u lidí, kteří se ruské politice nevěnovali, už v půlce loňského prosince. Kreml tehdy zveřejnil tzv. návrhy smluv s NATO a USA o zárukách bezpečnosti. V podstatě šlo o moskevské ultimátum, jehož následkem by se mimo jiné mělo stát vypadnutí České republiky ze zóny aktivit Severoatlantické aliance.

NATO a USA toto ultimátum logicky odmítly. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov v této souvislosti otevřeně pohrozil, že Rusko vyhodnotí situaci a bude jednat v zájmu vlastní bezpečnosti. „Dlouho jsme zapřahali, ale je už čas, abychom vyjeli,“ řekl Lavrov. Co měl na mysli, spatřil svět 24. února 2022. Většina přihlížejících byla šokována, ale jen proto, že nevěděla, kdo že to zaútočil.

Předchozí zacházení s Putinovým Ruskem, které zformovala především bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, vyvolalo všeobecnou a zcela mylnou představu, že Rusko je něco jako větší Maďarsko či Polsko, tedy země, která sice dělá čas od času psí kusy, co se týče své vnitřní politiky, ale že správným zacházením a politikou cukru a biče lze tyto nesrovnalosti uhladit. To však byl zásadní omyl. Jednalo se a stále se jedná o projev jiné civilizace.

Není zde dost místa na podrobný rozbor příčin tohoto jevu. Stručně je však třeba zmínit dobu od roku 1917, během níž ruská společnost vytrvale páchala sebevraždu, protože důsledně likvidovala prvky, které by jí umožnily rozvoj podle vzoru euroatlantické civilizace. Výsledkem je rozkradená, agresivní, násilnická země s barbarskými způsoby, která vstoupí do roku 2023 s odhodláním fyzicky zničit co nejvíce lidí a hmotných statků v nenáviděné svobodné části světa.