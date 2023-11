Očima Saši Mitrofanova: Brutální pravda, nepopulární artikl

Dokument je natočen tak , že publikum nemá chvíli na vydechnutí. Odpovídá to peripetiím Fajnbergova dlouhého života (1931 až 2023), nejvíc fascinující ale není připomenutí jeho boje nejdříve se sovětskou mocí jako celkem, pak se sovětskou zločinnou psychiatrií, a nakonec boje proti všemu, co v nejbližším světě pokládal za křivárnu (včetně českého takyprezidenta Miloše Zemana, což v dokumentu chybí, ale lidé, kteří Viktora znali, si to dobře pamatují).

Viktor Fajnberg od malička šel proti pohodlným výmluvám a doslova se rval za brutální pravdu. Byl to unikátní člověk a nemyslím si, že by se mu někdo v Česku, po odchodu Petra Uhla, mohl podobat.

Hledám to u sebe a jde to občas ztuha, ale připomínám si Viktora a pak to jde líp. Hledám to u přátel a taky u politiků, jak jinak. Z tohoto hledání vzešel paradoxní závěr. U nás momentálně říkají pravdu buď ti, kteří si od politiky načas vzali přestávku (jako Miroslav Kalousek), anebo vysoce postavení vojáci. Či bývalí vojáci jako prezident Petr Pavel.