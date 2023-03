Očima Saši Mitrofanova: Ruské mýty versus realita

Psychologický základ takových úvah je zjevný. Zkuste se vžít do situace lidí, kteří obvykle nejsou v mladém ani středním věku, kteří předtím vynaložili velké úsilí, aby ve své zemi něco znamenali, kterým se to povedlo, ale vše skončilo tím, že je režim vytlačil za hranice Ruska. Je přirozené, že by se chtěli vrátit a obnovit sociální status. Na to, aby se zakořenili jinde a budovali nový život, už nemají energii.