S podzimem alergie nekončí. Víte, jak je rozeznat od nachlazení?

Zbavit se alergenů není vůbec jednoduché, zvířecí alergeny se ve vzduchu drží až půl roku, než se rozpadnou. Podle Klubala by tak alergici měli více dbát na úklid.

„To prostředí by se mělo dát snadněji uklidit, aby se tam co nejméně hromadil prach, ve kterém jsou roztoči. V zimních a podzimních měsících, kdy začneme zavírat okna, se přestane větrat – a tím uzavřeme roztoče nebo plísně. Jak spustíme topení, tak dojde k cirkulaci vzduchu, a tím se roztoči ze země dostávají do vzduchu,“ vysvětluje imunolog.