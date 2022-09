Zuzana Hejnová: Ničeho nelituju a medaile neporovnávám

Když to nejde silou, půjde to technikou (17:20)

Když v roce 2013 vyhrála 13 závodů po sobě, atletický svět ji ležel u nohou. Zuzana Hejnová však jednotlivé úspěchy nesrovnává. Ani když přijde řeč na titul mistryně světa a olympijskou medaili. „Ono se to hrozně těžko porovnává, olympijská medaile je sen, ale zase slyšet hymnu po titulu mistryně světa je taky krásné,“ říká Hejnová, kterou nyní čeká jiné role, brzy se totiž stane matkou.

„Návrat po mateřské už neplánuju, nedokážu si to představit. A závodit na mistrovství republiky a třeba ani nevyhrát, to by mě už asi nenaplňovalo,“ vypráví bývalá atletka, která se dnes věnuje i dětským kempům.