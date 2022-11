Teplo tohoto týdne nevydrží, zbytek listopadu bude chladnější

Následné dva týdny teploty klesnou a poslední týden předpovědního období od 28. 11 do 4. 12. by již teploty měly být pod průměrem. „Relativně nejchladnější bude poslední týden období s minimálními teplotami kolem 1 °C a nejvyššími kolem 7 °C,“ uvedl ČHMÚ.

Co se srážek týče, nečekají se žádné výkyvy co do množství, týdně by to mělo být asi 10 mm. V závěru listopadu by se na horách mohl objevit sníh.