Nebezpečná ledovka jen tak nezmizí, varovali meteorologové

Zatímco v Praze, Karlovarském, Plzeňském a částech Středočeského a Jihočeského kraje by mělo riziko tvorby ledovky pominout již ve středu odpoledne, v Ústeckém a části Libereckého kraje se se silnou ledovkou o tloušťce až dva milimetry budeme moci setkat až do čtvrtečního dopoledne.

Na zbytku území s výjimkou částí Olomouckého a Moravskoslezského kraje bude až do čtvrtka hrozit tvorba slabé ledovky. V Čechách do čtvrtečních 9:00, na Moravě a ve Slezsku pak až do 18 hodin.