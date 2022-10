Nastoupí tereziánské babí léto

Do úterý zůstane v Česku ještě chladnější počasí s přeháňkami. Od středy přijde pozdní takzvané tereziánské babí léto, bude slunečno s teplotami nad 20 stupňů Celsia. Opět ochladit by se mělo koncem týdne. Pokles teplot pak bude pozvolna pokračovat až do konce října. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Foto: Drahoslav Ramík, ČTK Ilustrační foto