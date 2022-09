Na horách by mohlo o víkendu sněžit

Po víkendu by se mělo počasí zlepšovat, ale jen postupně. „V pondělí bude ráno sice pořád kolem tří až šesti stupňů, ale odpoledne by se to mohlo vyšplhat až k třinácti stupňům. Ubývat ale bude přeháněk,“ popisoval předpověď Kovařík s tím, že od úterý bude již proměnlivo. „Ojediněle přijdou přeháňky a ve středu polojasno, občas déšť a odpoledne teploty už od třinácti do sedmnácti stupňů,“ doplnil.