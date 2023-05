Meteorologové vydali výhled na květen. Bude zima

Podle meteorologů se teploty vrátí k průměru v druhé polovině května. Na konci měsíce by se průměrná maxima měla pohybovat mezi 17 až 23 stupni, ale ranní minima mohou stále klesat k pouhým 5 stupňům. Jako celek bude období od 1. do 28. května teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné.

Co se týká srážek, mají být příští čtyři týdny spíše průměrné. „Vlhčí období z konce dubna vystřídá v nadcházejících dvou týdnech počasí s průměrnými srážkami. Týden od 15. do 21. května by měl být sušší. Květen by měl skončit jako celek srážkově průměrný,“ konstatuje ČHMÚ.