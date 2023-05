Začátek května: Žádné velké teplo, po ránu mrazíky a navrch déšť

V prvním květnovém týdnu se do počasí promítne spíše apríl. Začátkem týdne bude sice slunečno, ale po pár dnech ho vystřídá déšť. Teploty budou jako na houpačce, po ránu by se měly objevovat přízemní mrazíky. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek „Zpočátku týdne budeme střídat deštníky a sluneční brýle, k jeho konci budeme spíš potřebovat kromě deštníků potřebovat i pláštěnky,“ komentuje počasí na příští týden meteoroložka Honsová. První květnové ráno je relativně chladné, dopoledne bude jasné až polojasné. V pondělí odpoledne se teploty vyšplhají na 15 až 19 °C. V Praze a jejím okolí bude až 20 °C. V úterý nás čeká zataženo, místy se vyskytnou i přeháňky nebo déšť. Ranní teploty se budou držet mezi 10 až 6 °C, denní vystoupají k 12 až 16 °C, na severovýchodě země k 18 °C. „Ve středu bude oblačno až polojasno, na východě území zpočátku dne ojediněle přeháňky. Ranní teploty 6 až 1 °C, místy se objeví přízemní mrazíky,“ sdělila Honsová. Přes den teploměr vystoupá k 12 až 16 °C. Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, ranní teploty klesnou až k nule, místy se zase objeví přízemní mrazíky. Denní teploty se budou stejně jako ve středu pohybovat od 12 do 16 °C. V pátek se zatáhne, místy nás čekají přeháňky. Ráno se teplota udrží nad nulou, neměla by se dostat pod 3 °C. Přes den vyšplhá k 13 až 17 °C. Nečeká nás slunečný závěr týdne. Sobota a neděle budou oblačné až zatažené místy s deštěm či přeháňkami. V sobotu denní teploty stoupnou až k 17 °C, v neděli bude chladněji, teploměr dosáhne maximálně 14 °C. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Co znamená „ojediněle“ nebo „místy“ :: Beze zmínky – jev se nečeká, nebo max. na 4 % území :: Ojediněle – jev zasáhne 5 % až 29 % území, tedy méně než třetinu :: Místy – jev se vyskytne na 30 % až 69 % území, tedy zhruba na polovině :: Na většině území – jev se očekává na více než 50 % území, tedy na více než polovině :: Bez specifikace – pokud meteorolog řekne „bude sněžit“ bez upřesnění četnosti, znamená to, že se jev se očekává na více než 70 % území, tedy skoro všude :: Jasno – obloha je zcela bez mraků :: Skoro jasno – 1 až 2 osminy mraků, většina oblohy bez oblačnosti :: Polojasno – 3 až 4 osminy mraků, zakryta je polovina oblohy :: Oblačno – 5 až 6 osmin mraků, většina oblohy je zakryta :: Skoro zataženo – 6 až 7 osmin mraků, obloha je téměř zakrytá :: Zataženo – 8 osmin mraků, obloha není přes mraky vůbec vidět