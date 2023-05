Letní teploty dorazí o víkendu

„O víkendu pronikne do Česka teplý vzduch a teploty udělají velký skok směrem nahoru,“ konstatovala meteoroložka s tím, že v neděli bychom se mohli dočkat i letních 25 °C.

V sobotu se bude dál oteplovat. Mělo by převládat polojasno, ojediněle se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit přeháňky nebo bouřky. Ranní minima se budou pohybovat mezi 10 a 6 °C, přes den se dočkáme příjemných 19 až 23 °C.

Od pondělí do středy by mělo být převážně jasno až polojasno s ojedinělými přeháňkami či bouřkami. Ranní teploty budou kolísat mezi 13 a 9 °C. V pondělí se odpolední teploty dostanou na 22 až 26 °C, v úterý a ve středu by se měl interval zvýšit na 23 až 27 °C.