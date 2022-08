Čeká nás příjemné září bez extrémních teplotních výkyvů

Týden od 29. srpna do 4. září by měl být převážně slunečný. V polovině týdne se lehce ochladí a přibude déšť. Na víkend by ale teploty měly opět stoupnout k 25 stupňům Celsia. Noční teploty by se měly pohybovat v intervalu 10 až 13 stupňů Celsia.