Čeká nás chladno, déšť se bude střídat se sněhem

V týdnu od 5. do 11. 12. přejde přes Česko studená fronta a přinese s sebou vydatné sněžení i v nižších polohách.

V pásu od jihu Čech přes Českomoravskou vrchovinu po Orlické hory napadne od středních poloh až deset centimetrů mokrého sněhu. Napadaný těžký sníh může lámat větve a působit komplikace v dopravě. Zataženo až oblačno s občasným sněžením a teplotami kolem nuly bude i o víkendu.

Tento týden by měl být také srážkově nejbohatší z celého sledovaného období, uvádějí meteorologové.

Od 14. do 20. 12. by mělo být oblačno až zataženo, místy sněžení nebo déšť. Noční tepoty teploty - 9 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty -5 až 3 °C. Také v tomto týdnu by mělo spadnout více srážek nad průměr obvyklý pro toto období.

Od 19. do 25. prosince předpokládají meteorologové průměrné denní teploty od -5 °C do 5 °C, v noci by se teploty měly pohybovat kolem -5 °C.

V posledním sledovaném týdnu by se noční teploty měly pohybovat v intervalu od -9 do 1 °C, denní od -5 do 5 °C.