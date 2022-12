Vyberte správné bubliny na sváteční období

Když na nedávné pražské degustační akci šéfkuchař Chateau St. Havel Ondřej Slanina předváděl, jak skvěle můžou prosecco, cava, crémant či šampaňské doplňovat nejrůznější jednohubky a slavnostnější pokrmy, pro mnohé účastníky to byl impulz k přehodnocení možností užívání perlivého vína v gastronomii. Svou roli v tom sehrál i známý sommelier Tomáš Brůha, který pro párování jednotlivé lahve bublin vybíral. A že zrovna on už má nějaké ty stovky lahví bublin prochutnané tam i zpět.

„Tradiční vánoční menu se mění. Už se nebavíme nutně o tom, že se musí servírovat rybí polévka, kapr s bramborovým salátem a vánoční cukroví, lidé si už často své večeře modifikují podle toho, co jim chutná. Z mého pohledu sommeliéra je tak samozřejmě ideální si ke každému pokrmu a chodu něco jiného. Chápu však, že to není pro každého a u bublin je výhoda, že sáhneme-li po něčem dobrém, tak máme univerzálního společníka,“ popsal Brůha, který je certifikovaným sommeliérem už dvě dekády.

Toho, že je doba jaká je, a lidé tak musí více hlídat obsah svých peněženek, si je Brůha dobře vědom: „Za mě tam samozřejmě hraje roli ekonomický faktor. Najdeme šumivá vína, která budou levnější, ale stejně tak i dražší. Pokud to situace umožňuje, tak když jde o svátky, mám za to, že by si člověk mohl dopřát něco trochu lepšího. Pokud se ale nebudeme bavit o šampaňském, které je univerzální skoro ke všemu a chceme si to zlevnit, tak jsou skvělými alternativami španělská cava nebo francouzský crémant. Tam je tzv. value for money, tedy poměr cena/výkon, asi vůbec nejlepší,“ řekl pro Novinky sommelier.