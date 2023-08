V rekordním čase pokořil všechny osmitisícovky. Rozjeté má už i druhé kolo

Dvojice zdolala horu K2 v Pákistánu v doprovodu dalších osmi horských vůdců ve čtvrtek 27. července a dovršila tím rekordní výstup na všech 14 hor s nadmořskou výškou nad 8000 metrů.

Předchozí rekord v nejrychlejším pokoření těchto hor činil 189 dní, sedmatřicetiletá Harilaová s Tenjenem Šerpou to tak zvládli o poznání rychleji, zabralo jim to pouhých 92 dní.

Nepálec by se však chtěl do historie zapsat ještě razantněji, rád by se stal nejmladším člověkem, který na 14 nejvyšších hor světa vystoupá hned dvakrát. A nutno říct, že má dobře našlápnuto, v druhém kole už mu zbývá jen sedm vrcholů.

Foto: Tenjen Sherpa, AP Nepálský Šerpa usiluje o další rekord

Jediným člověkem, kterému se dosud stejný počin podařil, je podle serveru Heaven Himalaya jeho nepálský kolega Sanu Šerpa. Ten všechny osmitisícovky dokončil podruhé vloni ve věku 47 let. Tenjenu Sherpovi je aktuálně 35 a výzvu by chtěl stihnout do příštího jara.

Tenjen Šerpa začal lézt na osmitisícovky v roce 2016. Se svými třemi bratry drží rekord v nejpočetnější skupině sourozenců, která společně pokořila Kančendžengu, třetí nejvyšší horu světa. O dva bratry už ale přišel, přičemž jeden z nich zemřel vloni při jedné z výprav na Mount Everest.

Šerpům se podle něj nedostává uznání

Rekordman, který s výstupy v roli horského vůdce začal, aby uživil rodinu, se domnívá, že se Šerpům od nepálské vlády za jejich tvrdou práci nedostává dostatečného uznání.

„Na hory nejde lézt donekonečna. Co jiného tedy dělat, než emigrovat do zahraničí,“ naráží na to, že spousta Šerpů v pokročilém věku opouští rodnou zemi, aby si našla jinou práci a zajistila lepší život pro své rodiny.

„To vše může skončit, pokud Šerpům dají pozemek, dům a další příležitosti,“ tvrdí pro agenturu AP Tenjen Šerpa, který vyrostl na venkově a nikdy neměl příležitost navštěvovat školu.

I navzdory tomu, že téměř neumí číst a psát, podařilo se mu dosáhnout významných úspěchů. A další Tenjena, jenž společně s manželkou a dvěma syny aktuálně žije v hlavním nepálském městě Káthmándú, dost možná čekají.

Než se však vrhne na plánované rekordy, chce se na podzim na vlastní pěst vydat na horu Šiša Pangma a na vrcholu zakopat fotografie svého bratra. Čtrnáctý nejvyšší vrchol světa byl totiž jedinou osmitisícovkou, kterou jeho bratr nestihl před svou smrtí pokořit.