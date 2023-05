RETRO HOKEJ: Moravcovo dloubnutí završilo zlatý hattrick

David Moravec o tom svém nejslavnějším gólu rád s úsměvem říká, že to bylo „vékáčko“. „Prostě velká klika, štěstí,“ dovysvětlí. Když ale na ledě dokonal svou bekhendovou kličku, komentátor Robert Záruba do mikrofonu nadšeně a nezapomenutelně křičel: „Vítej, zlatý hattricku. Jsme potřetí za sebou mistry světa!“ Ano, bylo 13. května 2001 a Moravcovým gólem z prodloužení finále proti Finsku v hannoverské Preussag Areně vyvrcholilo nejúžasnější období českého hokeje.

Češi vládli mistrovstvím, byli úřadujícími olympijskými šampiony z turnaje století a k tomu zlaté medaile vozila i dvacítka. Do NHL proudily nekončící davy našinců a extraliga vypadala jako nepřeberná zásobárna dalších a dalších talentů. Kanaďané žasli a pokládali český hokej za nepochopitelný fenomén, vždyť ta země má deset milionů lidí a 150 zimáků… „Byli jsme hodně sebevědomí, věřili si. Nebyli jsme nabubřelí, že bychom soupeře přehlíželi. Byl tam respekt. Jezdila řada kluků z NHL, kteří dobře věděli, v čem je jaký hráč protivníka silný. A tak jsme se navzájem upozorňovali, na co si dát pozor, což nás nejvíc posouvalo,“ vzpomínal před pár lety Moravec.

I právě jeho trefa z onoho 13. května je důkazem, jaká vnitřní síla se v týmu skrývala. Finové v polovině finále vedli 2:0, jenže Češi ve třetí třetině srovnali a zápas šel do prodloužení. O zvratu téměř nepochybovali, protože si opakovali, jak na Finy umí. Že je porazili ve finále už před dvěma lety, že to psychicky neustojí. A tak se i stalo.

V 71. minutě se Moravec s Paterou přiřítili do pásma a… Však víte, „vékáčko“. Jakmile střelec spatřil puk v brance, zvedl ruce nad hlavu a během vteřiny mu hlavou proletěla televizní vzpomínka na Martina Procházku, kterak o pět let dřív po vítězném gólu ve Vídni odhodil v euforii rukavice. A tak to David Moravec udělal na chlup stejně. Pak ještě chvíli zběsile plácal do plexiskla, než na něj naskákali spoluhráči.

„Patýz mi to dobře nahrál. Jel jsem sám a hráč za mnou začal zmatkovat, spadl na led jak podťatý a já musel uhnout do strany, protože jsem měl strach, že mi do toho sáhne. A k tomu tam brankář Nurminen hodil vozemboucha, úplně nesmyslně sebou plácl. O to to bylo jednodušší, protože najednou přede mnou byla prázdná branka. A pak už jen nekonečná euforie,“ vybavuje si Moravec.