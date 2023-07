Příběh nejstaršího kulturisty na světě

Do Guinnessovy knihy rekordů se jako nejstarší kulturista na světě dostal už v roce 2015, tehdy měl 83 let. Dnes je Jimu Arringtonovi z USA devadesát a stále je kulturistice věrný. Ba co víc, v soutěžích obsazuje ty nejvyšší příčky a poráží i mnohem mladší soupeře.

Foto: Guinnessova kniha rekordů Devadesátiletý Jim Arrington na archivní a aktuální fotografii.