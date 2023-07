Australan překonal rekord v počtu kliků za hodinu. Teď chce z trůnu sesadit Čecha

Třicetiletý Daniel Scali se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů poté, co za jednu hodinu zvládl vykonat celkem 3249 kliků. Australan, který od 12 let trpí sudeckovým algodystrofickým syndromem, chce letos pokořit více rekordů. Konkrétně by rád překonal Josefa Šálka z České republiky, jenž drží světový rekord v nejdéle stráveném čase ve cvičební pozici plank.