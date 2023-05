Navštívil indiánský běžecký národ a setkal se s hrdiny světového bestselleru. Splněný sen, říká

„V mládí jsem četl Rychlé šípy, potom jsem přešel na indiány. No a vlastně mi to zůstalo celý život. Postupně jsem navštívil přírodní národy na všech kontinentech. Další mojí zálibou je běh, který zároveň slouží jako příprava na náročné expedice, během nichž se mnohdy dostávám na velmi nepřístupná místa,“ líčí Milan Daněk s tím, že když se dozvěděl o běžeckém indiánském národu, dlouho se nad jeho návštěvou v Mexiku nerozmýšlel.

„Poprvé jsem se o Tarahumarech dozvěděl díky zmínce v knize Indiánský běžec od Miloslava Stingla. Ten opravdový zájem ve mně ale skutečně vzbudila až kniha Born to Run (v českém vydání Zrozeni k běhu - pozn. red.). Je natolik zajímává, že jsem si během četby kladl otázky, zda těm informacím v ní mám věřit. Jediným způsobem, jak jejich důvěryhodnost ověřit, bylo sbalit si batoh a vyrazit tam,“ líčí rodák z Blanska, který se do Měděných kaňonů vydal poprvé v roce 2012.

„Tehdy jsem tam jel s parťačkou Alenou Žákovskou. Na první nepřesnost v knize jsme narazili záhy. Píše se v ní o největším běžeckém závodu planety, kterého se zúčastnili jak Tarahumarové, tak například nejlepší světový ultramaratonec Scott Jurek. Kniha uvádí, že se konal jedinkrát, na místě jsme ale zjistili, že se pořádá každoročně,“ vypráví a dodává, že právě onen závod na 80 kilometrů byl důvodem, proč se do Měděných kaňonů hned po několika měsících vrátil.

„Dan tam předvedl úžasný výkon. Podařilo se nám díky němu zopakovat ústřední motiv knihy Born to Run, kdy v závodu zmiňovaný Scott Jurek doběhl druhý za jedním z indiánů. A to se povedlo i Danovi,“ říká.

A čím to, že jsou Tarahumarové tak výjimeční běžci, že dokážou na dlouhých tratích porážet i elitní světové ultramaratonce?

„Je to jejich život a tradice. Žijí v neúrodných oblastech, tudíž se jejich políčka často nacházejí daleko od vesnic. Aby urychlili dopravu, začali běhat, běhají od nepaměti a je to jejich přirozený pohyb. Jsou dokonce zaznamenány případy, kdy pomocí běhu dokázali uštvat jelena či krocana,“ vysvětluje.

„Caballo mě neskutečně ovlivnil. Šířil heslo „Run Free“, tedy běhání bez hranic. Tvrdil, že je jedno, jestli člověk běhá ve značkové obuvi či v sandálech jako Tarahumarové, ale že je důležité, aby běhal z radosti. Zároveň dbal na to, aby každý návštěvník Tarahumarů následně prezentoval svůj příběh tak, že ten skutečný hrdina není on, ale právě indiáni, kterým by měl tu možnost je navštívit nějakým způsobem vrátit,“ vypráví o setkání s hrdinou knihy, který nedlouho poté právě při běhu v Měděných kaňonech zemřel.