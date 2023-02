Světový bestseller o běhání má pokračování

S autorem knihy, která se stala světovým bestsellerem, byla přeložena do 50 jazyků a prodalo se jí několik milionů výtisků, jsem měl možnost krátce pohovořit prostřednictvím online tiskové konference pod taktovkou minimalistické obuvi Xero Shoes, s níž Christopher McDougall úzce spolupracuje.

„Na úplném začátku celého příběhu jsem byl člověkem, který neběhal. Jsem velký chlapík a vždy, když jsem to zkusil, jsem se zranil. Běhání jsem měl spojené s bolestí a strachem, a tak jsem s tím zkrátka skončil,“ líčí McDougall svůj životní příběh.

„Ironií osudu jsem byl ale současně redaktorem běžeckého časopisu Runner's World, a tak jsem neustále slýchal příběhy lidí, kteří běhají s neuvěřitelnou lehkostí velké dávky kilometrů. Nechápal jsem, proč má někdo takové štěstí a já ne,“ zamýšlí se.

Tajemní Tarahumarové

„A pak jsem se shodou okolností dostal do Mexika, kde jsem byl z úplně jiných důvodů. Tam jsem se doslechl o Tarahumarech - kmeni, který neběhá jeden maraton, ale klidně pět maratonů v kuse. V podomácku vyrobených sandálech a klidně ve vysokém věku,“ vzpomíná.

„Tehdy jsem si položil otázku, jak je to možné. Říkal jsem si, že se buď liší geneticky, nebo jsou stejní jako já a jen dělají něco jinak. Celý lidský druh je ale ve své podstatě stejný, v zásadě se jeden od druhého tolik nelišíme. Dospěl jsem tedy k závěru, že klíčem k jejich úspěchu je chování, což mě dovedlo k Ericu Ortonovi,“ odkazuje na běžeckého trenéra, jenž ho tehdy přivedl zpět k běhání a s nímž nyní sepsal pokračování knihy Born to Run - Born to Run 2: The Ultimate Training Guide.

Orton měl tehdy o Tarahumarech povědomí, ale nikdy se s nimi nesetkal. A tak s McDougallem spojili síly, začali společně trénovat a postupem času se vydali do mexických Měděných kaňonů, aby zjistili více o - jak je McDougall ve své knize popisuje - „nejtajemnějších, nejzdravějších a nejšťastnějších běžcích na planetě“.

„Born to Run bylo divoké dobrodružství. S Ericem jsme tehdy nechápali, kam jsme se to dostali. Přijeli jsme do Mexika, potkali dva opilé surfaře, bosého Teda, Caballa Blanca, Tarahumary… Stalo se tam toho tolik, že jsme si něco podobného nikdy nedokázali představit. A to jsem se následně pokusil vylíčit ve své knize,“ vzpomíná a zmiňuje jedny z hlavních postav knihy.

Doufal jsem, že si knihu přečte i někdo jiný než manželka

Na otázku, zda věřil, že se jeho poutavé vyprávění o tom, jak mu tajuplní běžci z Mexika napomohli znovu nalézt radost z běhání, stane světovým bestsellerem, odpovídá skromně.

„Když napíšeš knihu, doufáš, že si ji přečte i někdo jiný než tvoje manželka. Na začátku nemáš příliš velká očekávání. Kdyby se kniha stala na jeden měsíc bestsellerem a pak o ní už nikdy nikdo nezavadil, byl bych velmi spokojený,“ směje se McDougall, ale jedním dechem dodává, že jakousi šanci na úspěch přece jenom cítil.

„Na druhou stranu, do té doby neexistovala žádná dobrodružná kniha o běhání, která by o něm pojednávala jako o něčem, co může být zábavné. Každá kniha o běhání je o tom, jak je to bolestivé. Moje kniha se v tomto lišila, takže jsem byl optimistický. Popsal jsem příběh, který přede mnou nikdo nezdokumentoval. Věděl jsem, že mám v rukou cenný materiál, což mě ale také při psaní svazovalo. Kdyby kniha neměla úspěch, bylo by to jedině tím, že jsem neodvedl dobrou práci,“ tvrdí.

Born to Run 2

„Od vydání Born to Run jsme s Chrisem v kontaktu. Zhruba před rokem nás napadlo, že bychom mohli sepsat pokračování. Hlavní myšlenkou bylo, že dáme dohromady vše, co jsme za nějakých posledních 15 let zažili, a vytvoříme ten nejlepší možný běžecký manuál jak pro začátečníky, tak pro běžce, kteří jsou po zranění nebo se jen chtějí zlepšovat, a to ať už v jakémkoliv slova smyslu,“ vysvětluje Eric Orton, světově uznávaný běžecký trenér.

„Chtěli jsme vydat praktickou instruktážní knihu. Nakonec to ale přerostlo v knihu plnou příběhů, anekdot, ilustrací a dalších užitečných informací. Kniha pokrývá sedm aspektů, které jsou podle nás v běhání nejdůležitější. Jde o běžecký styl, obuv, kondici, stravu, pozornost, rodinu a zábavu. Díky velmi jednoduchým cvičením, které se v knize nacházejí, pak člověk může posílit svoji techniku a dovednosti,“ dodává McDougall.

A proč jsme na druhé vydání celosvětově oblíbené knihy museli čekat 13 let? „Když tak nad tím přemýšlím, tak jsme pokračování napsat dříve nemohli. Eric mě totiž tehdy nepřipravil na jeden závod, ale na celý život. Před devíti lety bych si neodvážil lidem radit, jak běhat, protože jsem byl stále ve fázi experimentu. Mohl jsem se kdykoliv zranit a nikdo by mi to nevěřil. Teprve teď uzrál čas a s čistým svědomím můžu říct, že to funguje,“ uzavírá.

Kniha Born to Run 2: The Ultimate Training Guide je prozatím k dostání pouze v angličtině. Více informací najdete na oficiálních webových stránkách Born to Run.