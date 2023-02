Bez disciplíny bych v první linii zemřel, říká fotoreportér po návratu z Ukrajiny

„Poprvé jsem se na Ukrajinu vydal čtyři dny po začátku války. Jel jsem do polské Medyky, poblíž které se nacházejí hranice s Ukrajinou. Tam jsem začal cítit, co se doopravdy děje. Viděl jsem velké množství lidí, kteří se pohybovali opačným směrem než já. Bylo to silné,“ svěřuje se Cossa, který na Ukrajinu od začátku konfliktu jezdí opakovaně.

Fotografie následně prezentuje na výstavách a vernisážích, kde návštěvníkům rovněž vypráví, co na Ukrajině viděl a zažil. „Lidem se ve zprávách nedostane celistvý příběh o tom, co se na Ukrajině ve skutečnosti děje. Každý ví, že je tam válka, ale tím to končí. Prostřednictvím své práce, svých snímků, chci veřejnost primárně informovat,“ vysvětluje fotoreportér ve svém pražského ateliéru.

Foto: Archiv Antonia Cossy Antonio Cossa během války na Ukrajině

Ačkoliv Cossa fotí i vojáky v první linii, na výstavách ukazuje hlavně fotky běžných lidí. „Když oběti války spatří fotografa, znamená to pro ně, že je někdo viděl a zaznamenal jejich příběh. Cítí se díky tomu bezpečně. Říkají si: ‚Ano, tenhle člověk bude sdílet můj příběh. Pomůže mi najít manžela a děti,‘“ říká mosambický fotoreportér, který lidem na Ukrajině vždy vozí zásoby jídla a další nezbytnosti.

Do svých 16 let jsem žil ve válce. Možná proto mě války dodnes tolik přitahují Antonio Cossa, fotoreportér

Antonio Cossa pochází z afrického Mosambiku, kde rok po jeho narození vypukla občanská válka. „Celý svůj život do 16 let jsem žil ve válce. Nejsem správná osoba, která by to měla hodnotit, ale myslím, že je to jeden z důvodů, proč jsem se stal fotoreportérem a proč mě války dodnes tolik přitahují,“ zamýšlí se.

„Práce fotoreportéra mě dělá lepším člověkem. Po návratu ze svých cest si více vážím své rodiny, přátel. Kdybych neměl disciplínu z domova, v první linii bych zemřel,“ tvrdí.

Války balancuje focením světových celebrit

Výjezdy do válek mají pochopitelně ale i stinnou stránku. „Lhal bych, kdybych řekl, že nemám žádné duševní problémy. I když je třeba nemám přesně diagnostikované, je nemožné, abych byl po tom všem, co jsem během své kariéry zažil, zcela v pořádku,“ svěřuje se Cossa, jenž v minulosti dokumentoval rovněž konflikty v Súdánu či Sýrii.

Foto: Archiv Antonia Cossy Johnny Depp hledáčkem Antonia Cossy

„Co mi ale hodně pomáhá, je focení celebrit. Jsem oficiálním fotografem Johnnyho Deppa, Travolty, Willema Dafoea, Julianne Moore. Fotím lidi na červeném koberci. Díky tomu, že půl roku fotím války a půl roku tohle, že si občas dám drink s Willem Smithem, obejmu Johnnyho Deppa, tak jsem na rozdíl od mých kolegů, kteří dělají jenom a pouze války, docela v pohodě,“ dodává.

Doufá v mír

Do budoucna má Antonio Cossa hodně plánů, situaci na Ukrajině ale podle svých slov dokumentovat nepřestane.

„Pracovat na Ukrajině skončím, až tam skončí válka. Ta vazba je velmi osobní - kvůli lidem, které jsem tam potkal a které jsem fotil, když plakali. A jimž jsem v těžkých chvílích řekl, že jsem na tomto světě s nimi. Doufám, že jednoho dne budu moci vyfotit na Ukrajině mír,“ uzavírá.