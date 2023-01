Mladík jede už měsíce na jednokolce podél východního pobřeží USA

Na cestu na jednokolce se Avery Seuter vydal v září z města Wells v Maine, což je nejsevernější stát na východním pobřeží USA, a namířil si to až na Floridu do Key West. To je naopak oficiálně nejjižnější město kontinentálních Spojených států, i když ve skutečnosti leží na stejnojmenném ostrově jižně od Floridy.