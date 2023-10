Celý život sloužil v české armádě. Nyní dělá skrze objektiv radost Balijcům

„V armádě jsem byl 17 let, do služby jsem se přihlásil hned po studiích. Posledních šest let jsem pracoval na oddělení lidských zdrojů a věnoval se náboru nových vojáků,“ vypráví Krč, jenž se vloni rozhodl stabilní zaměstnání ukončit a vydat se bez větších plánů s malým batohem do Indonésie.