Bývalý turkmenský prezident předvedl driftovací dovednosti

Od roku 2007 až do roku 2022 byl Berdimuhamedow hlavou této bývalé sovětské republiky a je známý pod přezdívkou Arkadag neboli „ochránce země“. Středoasijský Turkmenistán patří mezi nejuzavřenější země světa s omezeným vstupem cizinců do země, pro místní zase není jednoduché odcestovat do zahraničí.