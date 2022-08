V baru má skoro dva tisíce druhů whisky. Chci lidi vzdělávat, říká

Jihoafrický Dullstroom s 500 obyvateli je pro mě jen nutnou stanicí za účelem noclehu po cestě do Blyde River Canyonu a Krugerova národního parku. O to příjemněji jsem překvapen, kolik toho malé městečko položené ve výšce 2100 metrů nad mořem nabízí.

„Městečko má dobrou polohu, navštěvuje nás spousta lidí, kteří míří do jiných, turističtějších destinací. Díky nadmořské výšce sem ale také jezdí trénovat řada běžců a cyklistů z celého světa, Evropu nevyjímaje,“ říká mi majitel podniku Wild about Whisky a pyšně mi ukazuje svůj alkoholem překypující bar.

Lahve s whisky najdete ve Wild about Whisky úplně všude

„Podnik jsme rozjeli v roce 2006. Dříve tady byl vinný bar, který provozoval jeden z našich nájemníků. Ten člověk ale odešel a my se museli rozhodnout, zda najdeme nového nájemníka, nebo začneme s něčím vlastním,“ vzpomíná Gunns na začátky a dodává, že k whisky ho inspirovala návštěva Skotska.

„Rok předtím jsem byl ve Skotsku, kde jsem navštívil asi 15 palíren whisky. Zaujala mě tamní kultura, jejich metody a zanícení do výroby. Našel jsem v tom zalíbení a chtěl jsem to přenést do Jihoafrické republiky,“ vysvětluje.