Zemřela zpěvačka Pointer Sisters

Ve věku 74 let podlehla v sobotu rakovině zpěvačka Anita Pointerová ze skupiny Pointer Sisters, která se pohybovala na pomezí soulu, R&B a popu. V sedmdesátých a osmdesátých letech natočila řadu hitů jako I'm So Excited, Jump (For My Love) a Fire. Získala také cenu Grammy.

Pointer Sisters a jejich hit Jump (For My Love) Video: AP

Článek Pointerová zemřela ve svém domě v Beverly Hill obklopena rodinou, uvedl list The Guardian. „Zatímco jsme hluboce zarmouceni ztrátou Anity, utěšuje nás, že je nyní se svou dcerou Jadou a sestrami June a Bonnie. Ona byla tou, který nás tak dlouho držela pohromadě,“ uvedla rodina. Foto: Phil McCarten, ČTK/AP Anita Pointer při vystoupení v září 2006, v Beverly Hills Anita byla druhou nejstarší ze čtyř sester, které začaly v roce 1969 jako duo June a Bonnie. Brzy se rozšířili na trio, když Anita zanechala práce sekretářky a připojila se ke kapele. Zemřel zpěvák Terry Hall Kultura Soubor se později rozrostl na kvartet, když se k němu přidala Ruth, poslední žijící ze sester Pointerových, v dobách největší slávy však byla opět jen triem, protože skupinu opustila v roce 1977 Bonnie. Sestry zpočátku zpívaly v kostele svého otce, kazatele z Oaklandu, což je přivedlo ke gospelu a pak k soulu. Jejich žánrový záběr však byl širší a sahal až jazzu nebo ke country. Už na debutovém albu z roku 1973 měly hit Yes We Can. Za píseň Fairytale z druhé desky That´s a Plenty získaly v roce 1974 cenu Grammy za interpretaci countryové písně. Foto: Marty Reichenthal, ČTK/AP Pointer Sisters v roce 1995 – zleva Ruth, Anita a June Největší slávy ale dobyla na přelomu sedmdesátých a osmdesátch let, kdy natočily šňůru hitů. Po Fire z roku 1978 následoval o dva roky později He´s So Shy, v roce 1981 Slow Hand. V roce 1982 nazpívaly I´m So Excited a o rok později měly tři hity Neutron Dance, Automatic a Jump. Jump jim přinesl druhou cenu Grammy za nejlepší vokální výkon dua nebo skupiny a Automatic třetí za nejlepší aranžmá vícehlasů. Skupina je nadále aktivní, s Ruth zpívá její dcera Issa a vnučka Sadako. Anita s kapelou zpívala do roku 2015. Zemřel bubeník The Stranglers Jet Black Kultura