Zemřel bubeník The Stranglers Jet Black

S kapelou natočil s výjimkou posledního všechna alba, od punkového No More Heroes, přes velmi tvrdé desky Black and White a The Raven až po popovější opusy La Folie, Feline a Aural Sculpure, kde mohl prokázat lépe, jak citlivý byl hráč. Posledním albem, které zachycuje jeho hru, jsou Giants z roku 2012.