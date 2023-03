Zemřel významný americký saxofonista Shorter

Ve věku 89 let ve čtvrtek v Los Angeles zemřel americký saxofonista Wayne Shorter, jedna z nejvýznamnějších osobností moderního jazzu, jehož vývoj ovlivňoval od 50. let minulého století. Informoval o tom deník The New York Times, podle něhož úmrtí potvrdila Shorterova agentka Alisse Kingsleyová. Shorter zároveň patřil mezi nejobdivovanější jazzové skladatele.

Foto: Murad Sezer, Reuters Saxofonista Wayne Shorter

Shorter vyluzoval z tenorsaxofonu nezaměnitelně éterický, šibalský a intimní tón. Dalším jeho oblíbeným nástrojem byl sopránsaxofon. V roce 1959 se Shorter stal členem hardbopové formace Jazz Messengers Arta Blakeyho, následně si ho do svého kvintetu pozval trumpetista Miles Davis. Obě tyto formace jsou dodnes považovány za jedny z nejlepších malých skupin v dějinách jazzu. S rakousko-americkým klávesistou Joem Zawinulem a česko-americkým kontrabasistou a baskytaristou Miroslavem Vitoušem Shorter v roce 1971 založil jednu z nejznámějších jazzrockových skupin 70. a 80. let 20. století Weather Report. Spolupracoval také s hvězdami populární a rockové hudby, jako například s písničkářkou Joni Mitchellovou nebo kytaristou Carlosem Santanou. Wayne Shorter vydal mnoho alb také pod svým jménem. Mnohé jeho skladby, například Footprints nebo Speak No Evil, se staly jazzovými standardy. V tomto století Shorter koncertoval se svým novým akustickým kvartetem, s nímž vystoupil v roce 2007 na festivalu Pražské jaro. Znovu pak v Praze vystoupil v roce 2010. V roce 2013 zavítal Shorter v rámci svého turné opět do Prahy a v dubnu 2016 tento několikanásobný držitel cen Grammy poprvé vystoupil v Brně.