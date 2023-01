Zemřel Petr Hošek ze skupiny Plexis

„V podstatě jsem se hudbou živil ještě předtím, než vznikli Plexis. Dělal jsem bedňáka různým kapelám a za to jsem bral nějaké peníze. Před revolucí jsem dělal v loutkovém divadle a v paláci Žofín. Od roku 1989 jsem se začal hudbou živit. Přesněji s ní přežívám. Kdybych měl rodinu a děti, nestačilo by to. Jsem ale sám a peníze, které vydělám, mi stačí. Předesílám, že si neříkáme za koncert horentní honoráře. Jsme poměrně laciná kapela. Když slyším, o jaké peníze si říkají některé jiné punkrockové party, zvedá se mi z toho žaludek,“ řekl Hošek v rozhovoru pro Novinky.cz před čtyřmi lety.

Loni v kapele došlo k výměně muzikantů. Nebylo to poprvé, skupina to už v minulosti několikrát z různých důvodů udělala. V nové sestavě se chystala realizovat nové skladby a vydat album.

„Punk rock budu hrát, dokud nepadnu. Mám to tak nastavené. Jednou se mi to už stalo. Na koncertě v Berouně to se mnou na jevišti švihlo a já se probudil po několika hodinách v hořovické nemocnici. Byl to silný epileptický záchvat, ale vůbec si ho nepamatuju. A hraju dál,“ svěřil se Hošek v uvedeném rozhovoru.